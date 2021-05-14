شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة روبرت دى نيرو فى أوكلاهوما خارج كواليس تصوير Killers of the Flower Moon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب النجم العالمى روبرت دى نيرو، فى ساقه، أثناء تواجده في أوكلاهوما، لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Killers of the Flower Moon للمخرج العالمي مارتن سكورسيزى، لكن واقعة الإصابة لم تحدث أثناء التصوير أو أثناء التحضير لإنتاج الفيلم، وحسب موقع deadline، لا توجد تفاصيل حول ما حدث أو مدى خطورة الإصابة.



روبرت دي نيرو

ومن المقرر بالفعل أن يعود دي نيرو إلى منزله اليوم من أوكلاهوما إلى نيويورك، وقالت المصادر، إنه عندما يصل سيطلب العناية الطبية علي الفور، وبحسب ما ورد من مصادر الموقع، فإن إنتاج الفيلم لن يتأخر بسبب إصابة دي نيرو.

ويستند الفيلم إلى كتاب ديفيد جران، ويتعلق بسلسلة من جرائم القتل في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضى، وقبل إصابة دي نيرو، كان من المتوقع أن ينتهي الفيلم في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022، ونجوم الفيلم، هم، روبرت دى نيرو، وليوناردو دي كابريو، وجيسي بليمونز، وليلي جلادستون.

وكان القائمين على الفيلم المرتقب Killers of the Flower Moon، بطولة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو والنجمة العالمية ليلي جلادستون، ومن إخراج مارتن سكورسيزى، كشفوا عن أول صورة لإحدى كواليس الفيلم، والتي ظهر فيها دي كابريو وهو يجلس على طاولة بجوار جلادستون.

وسرعان ما شارك دي كابريو، متابعيه وجمهوره بالصورة الأولى للفيلم المرتقب، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليعلن عن بدء العد التنازلي للفيلم في دور العرض السينمائي.

وتأتي هذه الصورة بعد اعلان انضمام أربعة وجوه جديدة إلى فيلم المخرج العالمى مارتن سكورسيزي الجديد، وهم تاتانكا مينز " I Know This Much is True"، مايكل أبوت جونيور (The Death of Dick Long) وبات هيلي (Bad Education) وسكوت شيبرد (Bridge of Spies)، جنبا على أبطاله ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، ليلي جلادستون وجيسي بليمونز ويستند الفيلم الجديد إلى أكثر الأفلام مبيعًا لديفيد جران.

Killers of the Flower Moon