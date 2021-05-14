شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى كولينز تعود لتصوير Emily In Paris فى فرنسا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الممثلة العالمية ليلي كولينز، إلى العمل مع استمرار التصوير في الريفيرا الفرنسية، للموسم الثاني المنتظر بفارغ الصبر من Emily In Paris، وظهرت ليلي في كواليس التصوير بفستان شمسي أرجواني مكشكش، وبدت جميلة في الفستان، فيما استكملت إطلالتها بارتداء الكعب العالي والنظارات الشمسية الأنيقة، وتركت شعرها البني في موجات فضفاضة من فوق كتفيها، وعلى ذراعها اليمنى حملت الممثلة حقيبة شاطئ برتقالية ووردية.

كواليس تصوير Emily In Paris

ليلي تعود لتصوير Emily In Paris تماشيًا مع أساليب إميلى الأنيقة وهى شخصية ليلى كولينز، فى المسلسل، ارتدت ليلى طبقات من السلاسل الرقيقة حول رقبتها، وزينت أصابعها بخواتم، فيما أحيطت ليلى، بالنجوم المشاركين فى العمل، ومنهم آشلي بارك، وكاميل رازات، أثناء تصويرهما للمشاهد معًا، أما آشلي، البالغة من العمر 29 عامًا، فارتدت قميصًا أصفر، وشورت وردي زاهى، وقبعة شمسية كبيرة الحجم، في حين ارتدت كاميل، البالغة من العمر 27 عامًا، فستانًا أبيض أنيقًا مع زوج من النظارات الشمسية الحمراء.

ليلي في كواليس Emily In Paris

نجمات Emily In Paris وفى مطلع شهر مايو الجارى، التقطت صور أخرى من كواليس تصوير الجزء الثاني من المسلسل Emily In Paris، حيث تصور ليلي كولينز مشاهد الجزء الثاني في فرنسا بالوقت الحالي، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لعدم إصابة فريق العمل بفيروس كورونا المنتشر في العالم، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كواليس تصوير Emily In Paris

كواليس تصوير Emily In Paris

كواليس تصوير Emily In Paris وبدأت الممثلة العالمية ليلي كولينز، تصوير الجزء الثاني من مسلسل الدراما الكوميدي " Emily in Paris"، بداية الأسبوع الأول من شهر مايو الجارى، وهو المسلسل الذي جمع آلاف المشاهدات، فيما وينتظر كل متابعي الجزء الأول عرض الجزء الثانى.

كواليس تصوير Emily In Paris

كواليس تصوير Emily In Paris (5) مسلسل Emily in Paris اقتحم قائمة Nielsen لأفضل 10 عروض تجذب مشاهدة للأسبوع التالي من عرضها الأول، لتتخطي مسلسلات "Grey’s Anatomy" و"Criminal Minds". تدور أحداث Emily in Paris (ليلي كولينز)، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.

كواليس تصويرEmily in Paris

بدأ تصوير الجزء الثاني من Emily in Paris

ليلي كولينز اثناء تصوير الجزء الثاني

وكانت قد ظهرت كولينز البالغة من العمر 31 عامًا براقة في حفل جولدن جلوب 2021، وتم ترشيح ليلي في فئتين، أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن عملها في Emily In Paris، ولأفضل مسلسل تليفزيوني كوميدي، ولكن لم تحصل ليلي على أي من الجائزتين.

وحفل الجولدن جلوب 2021 أقيم لأول مرة الحفل بشكل افتراضي؛ بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بُعد، وبالتالي لم يكن هناك أي تجمع بين النجوم المرشحين للجوائز.