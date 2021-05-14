فن ومشاهير

في أول أيام عيد الفطر.. إيراد "ثانية واحدة" يتجاوز ربع مليون جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتل فيلم "ثانية واحدة" المركز الثالث، في إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم أمس الخميس 13 مايو، إيراد قُدر بـ265 ألفًا و102 جنيه، ليأتي بعد فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمي، الذي حصل على المركز الثاني، وفيلم "أحمد نوتردام" بطولة الفنان رامز جلال، والذي فاز بالمركز الأول.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.

يتنافس في الموسم الحالي، 3 أفلام جديدة إلى جانب فيلم "وقفة رجالة" الذي تم طرحه قبل عدة أشهر، وهي: "ثانية واحدة"، "ديدو" و"أحمد نوتردام".

محمد يوسف

محمد يوسف

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