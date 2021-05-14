"ديدو" يقترب من المليون جنيه في إيرادات أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اقترب فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي، من تحقيق المليون الأولى في إيراداته، بيومه الأول في دور العرض السينمائي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وحقق الفيلم أمس الخميس أول أيام عيد الفطر 13 مايو، إيراد قُدر بـ 870 ألفًا و758 جنيهًا.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

يتنافس في الموسم الحالي، 3 أفلام جديدة إلى جانب فيلم "وقفة رجالة" الذي تم طرحه قبل عدة أشهر، وهي: "ثانية واحدة"، "ديدو" و"أحمد نوتردام".