"أحمد نوتردام" يقترب من 2 مليون جنيه في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "أحمد نوتردام"، في تحقيق إيرادات مرتفعة في يومه الأول بدور العرض السينمائي، أول أيام عيد الفطر المبارك 13 مايو.

وحقق الفيلم متفوقًا على باقي الأفلام المتنافسة على إيرادات شباك التذاكر، في موسم عيد الفطر، إيراد قُدر بمليون و668 ألفًا و684 جنيهًا.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

يتنافس في الموسم الحالي، 3 أفلام جديدة إلى جانب فيلم "وقفة رجالة" الذي تم طرحه قبل عدة أشهر، وهي: "ثانية واحدة"، "ديدو" و"أحمد نوتردام".