لهذا السببب… اتصل بالطوارئ 9 آلاف مرة فأُلقي القبض عليه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاما بتهمة المكالمات المزعجة.

فمنذ العام 2019، اتصل الرجل بالشرطة وخدمة الطوارئ ما يقارب من 9 آلاف مرة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الرجل من منطقة أوفيديو شمال غربي إسبانيا، أعتقل بعد شكاوى من خدمة الطوارئ، التي تتلقى اتصالات من جميع أنحاء البلاد.

وكشف تحقيق عن أنه كان يتصل باستمرار بخدمة الطوارئ لأكثر من عامين “لغرض وحيد هو توبيخ العاملين وإهانتهم”، على حد قول الشرطة.

وأشار المحققون إلى أن الرجل لم يكن بحاجة أبدا لخدمات قسم الطوارئ.

وبحسب ما ورد، فقد أجرى الرجل 3789 مكالمة إلى خط 091 و4957 مكالمة أخرى لخدمة الطوارئ 112 من بطاقته الهاتفية خلال هذه الفترة.

وبحسب التقارير، فإن العاملين في خدمة الطوارئ طلبوا منه مرارا وتكرارا عدم شغل الخطوط والاتصال، بحسب ما نشر موقع “آر تي”.