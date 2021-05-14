شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "ولا فى الأحلام" لـ وائل جسار تقترب من 3 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أغنية "ولا فى الأحلام" للمطرب وائل جسار، حاجز 2 مليون ونصف مشاهدة والذى طرحها مؤخرا، وصورها بطريقة الفيديو كليب من إخراج فادى حداد الذى قدم العمل بشكل مميز لهذه الأغنية أشبه بفيلم هوليوودى قصير، والعمل يحمل كما كبيرا من الجماليات المرئية، سلط الضوء فيها على منطقة طبيعية مميزة فى لبنان.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الاحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فى منزله فيقع فى حبها ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها ، ومن المقرر أن يتم عرض الفيديو كليب عبر المنصات الرقمية، التلفزيونية والإذاعية.

أغنية "ولا فى الاحلام" هى من كلمات أحمد قطوط و الحان احمد زعيم وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.

وتصدر النجم اللبنانى وائل جسار مؤشرات البحث جوجل بسبب تصريحاته أمس فى أحد البرامج التليفزيونية، حيث حل ضيفا وأكد عند سؤاله عن زعيمي الفن في لبنان ومصر وقال أن زعيم الفن في لبنان كان الفنان الراحل وديع الصافي والذي حكى عن صوته موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب قائلًا: "لو أنا عود مثل فريد الأطرش وعندي صوت مثل وديع الصافي وإحساس مثل عبد الحليم حافظ لكنت ملكت العالم".

وأضاف أن زعيم الفن في مصر هو الفنان عادل إمام، معقبًا: "تحية كبيرة له لأنه عملاق نفتخر به في الوطن العربي وأسأل الله أن يطيل عمره".