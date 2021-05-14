كارول سماحة تعيش حالة نشاط فني.. 3 أغنيات في الصدارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة تسجيل أغاني ألبومها الجديد الذي تتكتم عن تفاصيله حتى اللحظة، رغم كشفها عن أن أغنياته تحاكي الأزمات التي يمرّ بها الشارع العربي.

وفي نفس السياق، تنتهي كارول في الأيام المقبلة من وضع لمساتها الأخيرة على أغنية جديدة، ليست ضمن أغنيات الألبوم وستطرحها بموسم الصيف في تعاون جديد يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير الذي حققاه في أغنيتي “Bon Voyage” و”شكرًا”.

إذا تعيش كارول سماحة حالة من النشاط الفني، فالفترة المقبلة ستكون حافلة بالإصدارات الفنية بالنسبة لها، لتستكمل بذلك النجاحات المتتالية التي حققتها مؤخرًا ابتداءًا من أغنيتها المصرية “شكرًا”، وصولًا إلى أغنية الراب “حبيبي” مع “دي جي” وشارة المسلسل الرمضاني “ضد الكسر”.

الجدير ذكره أن أغنية “شكرًا” من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وأغنية “حياتي” تعاونت من خلالها كارول مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي، أما شارة مسلسل “ضد الكسر” فهي بعنوان “اللي خان” ومن كلمات د/ مدحت العدل وألحان أحمد العدل.