شكرا لقرائتكم خبر عن سينما العيد فى كورونا.. رامز جلال بالمقدمة بمليون و669 ألفا ويليه كريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أمس الخميس، موسم أفلام عيد الفطر المبارك 2021، والذى يعد واحدا من أصعب المواسم علي صناع السينما، وذلك بسبب فيروس كورونا، ومواعيد إغلاق السينمات والذي تقرر أن يكون في الـ 9 مساءً، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهو ما دفع الصناع لطرح أفلام متوسطة التكلفة، وفى نفس الوقت تعتمد كلها على الكوميديا وهى نوعية الأعمال التي يميل لها جمهور العيد.

وجاءت إيرادات اليوم الأول من عيد الفطر للأفلام الثلاثة الجديدة المتنافسة جيدة إلى حد ما، حيث حقق فيلم "أحمد نوتردام"، للفنان رامز جلال مليون و668 ألف و684 جنيها.

ويجسد رامز ضمن أحداث الفيلم شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو، ويشارك رامز جلال في البطولة، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

وجاء فى المركز الثانى فيلم "ديدو"، من بطولة كريم فهمى، حيث حقق فى اليوم الأول إيرادات بلغت 870 ألفا و758 جنيها، والفيلم يعد تعاون جديد يجمع كريم فهمى مع المنتج أحمد السبكى، والذى سبق وتعاون معه في عدة أفلام من قبل سواء كممثلا أو مؤلفا، ويشاركه في البطولة، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

وجاء فى المركز الثالث فيلم "ثانية واحدة"، من بطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر محققا 265 ألف و102 جنيه، والفيلم قد تم تأجيل تصويره منذ فترة طويلة، حيث كانت مرشحة للبطولة اللبنانية هيفاء وهبى، وبعد عدة مشاكل مع منتج الفيلم محمد السبكى، وصلت إلى نقابة المهن التمثيلية، أضطر السبكى لترشيح دينا الشربينى، والتي بالفعل تعاقدت على الفور وبدأت تصويره نهاية العام الماضى، والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير، ويشاركها في البطولة، محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

ويعرض فى الموسم أيضا فيلم "وقفة رجالة"، من بطولة ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وسيد رجب وشريف الدسوقى، والذى بدأ عرضه منذ شهر يناير الماضى، ورغم مرور عدة أشهر على بدء عرضه إلا أنه مازال يحقق إيرادات حتى الآن عند عرضه من جديد فى أول أيام عيد الفطر، حيث حقق الفيلم 18 ألف و849 جنيها.

وكانت شركة "سينرجى فيلمز" قد أعلنت منذ فترة عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، تحقيق فيلم "وقفة رجالة" إنجازاً جديداً بعد عرضه فى المملكة العربية السعودية، إذ حقق الفيلم أعلى إيرادات لفيلم فى تاريخ المملكة، إضافة إلى أنه أعلى عدد تذاكر مباعة فى المملكة، وذلك استكمالاً لما يحققه الفيلم من نجاح فى دور العرض المصرية.

وحصد فيلم "وقفة رجالة" إيرادات اقتربت من 25 مليون جنيه حتى الآن، متصدراً بها فى شباك التذاكر المصرى، بعد عدة أسابيع من عرضه، حيث انطلق فى دور العرض المصرية يوم 14 يناير الماضى، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى تتبعها دور العرض وعدم العمل بكامل طاقتها.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.