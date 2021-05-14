شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تبدأ التخطيط لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، مبكرًا للتخطيط إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94، الذى تنظمه خلال العام 2020، رغم أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93 لم يمر عليه سوى ثلاثة أسابيع فقط، حيث علمت صحيفة "هوليوود ريبورتر"، أنه خلال اجتماع عقد ليلة الأربعاء الماضى، بدأت لجنة الجوائز والفعاليات الأكاديمية، بمناقشة الحفل المقبل، وهو الأمر الذي يرغب الموزعون في معرفته قريبًا من أجل التخطيط لموعد وكيفية إطلاق الحفل، نظرًا إلى أن مهرجان "كان" السينمائى سيكون في يوليو، وأن مهرجانات الخريف تفكر بالفعل إعادة تخطيط تاريخ الحفل نفسه.



الاوسكار

أما بالنسبة لحفل الأوسكار نفسه، فيبدو أن المجلس قرر تنظيمه أواخر فبراير أو أوائل مارس 2022، حيث تشير التقديرات إلى أن حفل الأوسكار المقبل قد يكون فى 27 فبراير أو 6 مارس 2022، وذلك من أجل تجنب الانعقاد فى نفس توقيت حفل Super Bowl LVI، الذي سيقام في لوس أنجلوس 13 فبراير 2022، وكذلك موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستقام في بكين بين الجمعة 4 فبراير والأحد 20 فبراير.

وتشير التقارير الإعلامية، إلى أنه لا تزال المداولات حول تاريخ العرض جارية، ولكن قد يتم اتخاذ قرار وإعلان حازمين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفي الوقت نفسه، يتم تشجيع أعضاء الأكاديمية البالغ عددهم ما يقرب من 10000 عبر البريد الإلكترونى، للتقدم بأوراقهم فى الفترة بين 17 مايو و21 مايو الجارى، ليكونوا مرشحين لانتخابات مجلس المحافظين التى ستجرى من 7 يونيو حتى 11 يونيو 2021.