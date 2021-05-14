شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تلقى بظلالها وتؤجل أفلام تامر حسنى وهنيدى والسقا وهيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أزمة فيروس كورونا تلقى بنتائجها السيئة على السينما، حيث تسببت في تأجيل عدد كبير من الأفلام الضخمة لكبارالنجوم، حيث تخوف صناع هذه الأعمال من عرضها خلال موسم عيد الفطر الحالى، تجنبا لحدوث خسائر محتملة، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد مواعيد إغلاق السينمات والمولات ليكون التاسعة مساء، مما يتسبب في إلغاء العديد من الحفلات، ومن الأفلام التي تم تأجيلهاما يلى :

"النمس والإنس"

أول هذه الأفلام التي خرجت من قائمة أفلام عيد الفطر فيلم "الإنس والنمس"، بطولة النجم محمد هنيدى، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى بين الرعب والكوميديا، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ ودنيا ماهر وشريف دسوقي وسيناريو وحوار شريف عرفة - كريم حسن بشير وقصة وإخراج شريف عرفة، والفيلم يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركته في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمروإخراج شريف اسماعيل.

العنكبوت

ثانى الأفلام التي قرر صناعها التأجيل أيضا فيلم "العنكبوت"، بطولة النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبرى.

مش أنا

فيلم "مش أنا"، للنجم تامر حسنى، تم تأجيله أيضا، حيث كان يرغب صناعه فى عرضه بموسم عيد الفطر الحالى، ولكن فضلت الجهة المنتجة عرضه فى وقت لاحق، خوفا من إغلاق السينمات فى وقت مبكر، خاصة أن أفلام العيد تعتمد فى إيراداتها على حفلات الليل، ويشارك فى بطولة الفيلم النجوم حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.

ماما حامل

كما تم تأجيل طرح فيلم "ماما حامل" للنجمة ليلى علوى، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوي بدور سيدة متزوجة من بيومي فؤاد ولديها ابنان هما حمدي الميرغني ومحمد سلام، ويشارك في البطولة محمد ثروت وهدى المفتي وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين

أشباح أوربا

وتم تأجيل عرض فيلم "أشباح أوروبا" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، والفنانون أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة، تأليف كريم ‏فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى، حيث كان الفيلم مرشحا للعرض فى موسم عيد الفطر، ولكن تم تأجيله بسبب أزمة كورونا من جهة، ومن جهة أخرى بسبب المشاكل القائمة بين منتجه محمد وزيرى وبين بطلته النجمة هيفاء وهبى، حيث يرى كل منهما أحقيته فى ملكية الفيلم.