شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس عن دورها في ضل راجل: " تعبت فيه والحمد لله لاقى نجاحًا كبيرًا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بالدور الذى قدمته ضمن أحداث مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال وتم طرحه في موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا، وجسدت من خلاله شخصية ابنته .

رنا قالت في تصريحات لـ"الخليج 365" تم ترشيحها من مخرج العمل أحمد صالح الذى بذل مجهود كبير لظهور العمل بشكل مميز، ولم تكن المرة الأولى التي اتعاون معه فقد تعاونت معه العام الماضى في مسلسل "ليالينا 80" مع الفنان إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوى وآخرون، والحمد لله كان سبب أيضا في نجاحه .

وأضافت أنها على الرغم من صعوبة دورها في مسلسل "ضل راجل" إلا أنها استمتعت به والتعاون مع نجم كثيرة مثل ياسر جلال الذى اعطانى طاقة إيجابية ونصايح كثيرة في الكواليس، مشيرا أنها تعتبره أب وأخ وصديق لها على المستوى الشخصى، وهو فنان كبير بماتحمله معنى الكلمة .

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.