سهر الصايغ تعلن عودة مسرحية "المتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة سهر الصايغ عن موعد إعادة عرض مسرحية "المتفائل" مرة أخرى على أن تُعرض غدا الجمعة الموافق 14 مايو.

ونشرت "سهر"، بوستر المسرحية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله️ مسرحية المتفائل راجعة تاني إن شاء الله بدءًا من ثاني أيام العيد على خشبة المسرح القومي بالعتبة".

العرض المسرحي "المتفائل" مأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي.

موسيقى وألحان المسرحية إعداد هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، إعداد وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي.