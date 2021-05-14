دوق ودوقة كامبريدج The Duke and Duchess of Cambridge قناة ويليام وكيت ميدلتون على يوتيوب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مايو 2021 10:41 صباحاً - أطلق دوق ودوقة كامبريدج Duke and Duchess of Cambridge، الامير ويليام وكيت ميدلتون في شهر مارس الماضي قناتهما الخاصة على يوتيوب لتنضم المنصة إلى باقي المنصات الرقمية التي يتواجد عليها الثنائي مثل تويتر وانستقرم.

دوق ودوقة كامبريدج

وكان الأمير وزوجته أعلنا عن القناة عبر حسابهما الرسمي على تويتر، حيث غردا بجملة (نحن الآن على يوتوب! We’re now on YouTube! ) مع الإشارة إلى يوتيوب، وجمعت القناة الجديدة على 230 ألف متابع في ليلة واحدة فقط، ووصلت حتى كتابة هذا الموضوع إلى أكثر من نصف مليون متابع.