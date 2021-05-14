نوال الكويتية في أغنية جديدة.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تستعد “ون برودكشن” لإطلاق ألبوم فني للذائقة الفنية، وتحتفي من خلاله بإطلاق أول ألبوم لها، إذ يتضمن مجموعة من الأعمال الغنائية والألحان المتنوعة في فكرة سبَّاقة وجماهيرية،

ويتصدر قائمة نجوم الألبوم، الفنانة نوال الكويتية التي روّجت من جانبها للعمل عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

ويضم الألبوم المتنوع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين بالساحة الفنية، ويعتبر الألبوم من المبادرات الفنية بعد انضمام النجوم لها، من رؤية وإشراف الشاعر “واحد”.

وتتمتع one production بمزج الأصوات الغنائية الشابة إلى جانب الفنانين النجوم الذين يحظون بجماهيرية في الوسط الفني، واعتكف الفنانون المشاركون في الألبوم في جلسة تصوير خاصة لإطلاق الألبوم المنتظر، وأطلقت production one عبر حسابها الرسمي على “تويتر” البرومو التشويقي للألبوم الذي ستطرحه خلال فترة عيد الفطر، والذي حقق ردود فعل إيجابية وأصداء جماهيرية واسعة.