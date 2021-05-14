أحمد العوضي عن مشهد الفرح مع ياسمين عبد العزيز: “كنا حاسين إنه بجد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أوضح الفنان أحمد العوضي أن المشاهد الرومانسية التي أدّاها مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، في مسلسل “اللي مالوش كبير”، تعكس طريقة تعاملهما في الواقع.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة eXtra news، قال العوضي: “الشغل مع وحش الكون أحلى حاجة في الدنيا. أنا بأقول لها وحش الكون علطول، والمشاهد الرومانسية دي ياسمين وعوضي بجد”.

وأضاف: “كنا مبسوطين جدا في مشهد الفرح، وكنا بنتعامل مع الفرح كأنه فرح بجد، لأن فعلا في ناس حضرت الفرح تجاملني وتجامل ياسمين، عمر كمال، ومحمد عبد السلام، وكنا حاسين إنه فرحنا بجد”.

كما علّق أحمد العوضي على مشهد “الصباحية”، والذي طلب فيه من زوجته أن تحضّر له كبدة نيئة، قائلاً: “دي كبدة حقيقية، ومشهد الصباحية ياسمين وعوضي بجد. أنا فعلا باكل كبدة نية والناس كلها عارفة، وياسمين بتقول نفس الكلام اللي قالته في المشهد”.

وعن التمثيل مع الفنان خالد الصاوي، قال العوضي: “تشرفت بإني اشتغلت معاه السنة دي. ممثل جبار، وتتعلم منه وإنت بتمثل قدامه. وإنسانياً أنا وهو أصحاب، وأتمنى نكررها مرة ثانية وثالثة ورابعة”.