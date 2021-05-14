أحمد عز هل يقدم بطولة “الإختيار3” في رمضان 2022؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: تسبب ظهور النجم أحمد عز في الحلقة ال 29 من مسلسل “الاختيار 2 رجال الظل”، بزيادة التكهنات حول تعاقده على بطولة مسلسل “الاختيار 3″، للعرض ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2022 خاصة وان مخرج العمل بيتر ميمي ألمح منذ أيام لوجود جزء ثالث قد يتطرق لبطولات رجال المخابرات العامة المصرية بعدما قدم الجزء الأول ملحمة الجيش، والثاني بطولات الشرطة، وتردد أن أحمد السقا مرشح لمشاركة عز بطولة الجزء الثالث.

أحمد عز ظهر في 3 مشاهد بشخصية ضابط المخابرات العامة المصرية سيف العربي (وهو نفس اسمه في مسلسل هجمة مرتدة)، الذي يجتمع مع الضابط زكريا من الأمن الوطني ويجسده كريم عبد العزيز لفك شفرة محادثات على تطبيق تليجرام بين شبكة إرهابية خططت لتفجير طائرة دورون في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية في مصر، ومن المنتظر عرض نفس المشاهد في الحلقة الأخيرة من مسلسل عز “هجمة مرتدة”.

وشهدت الحلقة قبل الأخيرة من الجزء الثاني لمسلسل النجوم ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أشرف زكي ومحمد رجب ونضال نجم، بدور ضباط المخابرات العامة المصرية، كما خطف النجم أحمد حلمي الأنظار بالظهور كضيف شرف في مشهد واحد جسد فيه شخصية والد طفلة من ضحايا التفجيرات الإرهابية.

“الاختيار 2” بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى.