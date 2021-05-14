“واحش الدنيا”.. ماجد المهندس يُعايد جمهوره بميني ألبوم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: عايد ماجد المهندس جمهوره ومحبيه بطرحه “ميني ألبوم” يتضمن أربعة أعمال غنائية، قدَّمها كإهداء منه لجمهوره، وتضمَّنت أشعار: أحمد علوي، أحمد الصانع، نهار، بهاء الدين محمد، في حين أن الألحان المنوعة التي قدمها ماجد كانت من نصيب: محمود خيامي، أحمد الهرمي، إبراهيم الغانم.

وجاء الميني ألبوم بعد أن قدَّم المهندس نشاطاً فنياً وعطاءً عبر الأغنية السنغل ووجوده بالقرب من جمهوره في الحفلات الغنائية عبر “الأونلاين”، رغم الظروف الصعبة التي شهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المفارقات في الميني ألبوم تصويره فيديو كليب “واحش الدنيا” في محافظة العلا، لتكون الزيارة الثانية لـ”العلا”، بعد أن شارك في ختام فعاليات شتاء طنطورة بحفل غنائي في فبراير 2019، وتمَّ تصوير الكليب في شهر مارس الماضي.

يُشار إلى أن ماجد سيطرح خلال فترة الصيف الحالية أعمالاً غنائية منفردة لجمهوره، بعد أن عايدهم بالميني ألبوم.