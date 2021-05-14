فن ومشاهير

“واحش الدنيا”.. ماجد المهندس يُعايد جمهوره بميني ألبوم جديد

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: عايد ماجد المهندس جمهوره ومحبيه بطرحه “ميني ألبوم” يتضمن أربعة أعمال غنائية، قدَّمها كإهداء منه لجمهوره، وتضمَّنت أشعار: أحمد علوي، أحمد الصانع، نهار، بهاء الدين محمد، في حين أن الألحان المنوعة التي قدمها ماجد كانت من نصيب: محمود خيامي، أحمد الهرمي، إبراهيم الغانم.

وجاء الميني ألبوم بعد أن قدَّم المهندس نشاطاً فنياً وعطاءً عبر الأغنية السنغل ووجوده بالقرب من جمهوره في الحفلات الغنائية عبر “الأونلاين”، رغم الظروف الصعبة التي شهدها العالم بسبب انتشار فيروس .

ومن المفارقات في الميني ألبوم تصويره فيديو كليب “واحش الدنيا” في محافظة العلا، لتكون الزيارة الثانية لـ”العلا”، بعد أن شارك في ختام فعاليات شتاء طنطورة بحفل غنائي في فبراير 2019، وتمَّ تصوير الكليب في شهر مارس الماضي.

يُشار إلى أن ماجد سيطرح خلال فترة الصيف الحالية أعمالاً غنائية منفردة لجمهوره، بعد أن عايدهم بالميني ألبوم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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