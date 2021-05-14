أمل بوشوشة تتصدّر المشهد الدرامي.. “شكراً على الوفاء والمحبة والدعم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: عبّرت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل “على صفيح ساخن”، إذ حققت من خلاله عودة قويّة إلى الدراما السورية واستطاعت أن تنافس أهم إنتاجات الدراما العربية في رمضان 2021.

أمل لم تخفِ فرحتها بتحقيق مسلسل “على صفيح ساخن” (كتابة علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج سيف سبيعي، “غولدن لاين” و”آي سي ميديا) أعلى نسبة تفاعل في الدراما السورية على مواقع التواصل الإجتماعي، كما اعتبرت أن تصدّر هاشتاغ اسمها (#أمل_بوشوشة) التفاعل الإلكتروني يعود إلى محبّة الجمهور ودعمه الدّائم لها.

وعلّقت أمل بوشوشة على فيديو يُظهر تفوّقها على عدد كبير من الممثلين المنافسين في رمضان 2021، قائلةً: “شكراً للأساتذة الزملاء في ⁧‫على صفيح ساخن‬⁩ شكراً للأستاذ المخرج ⁦‪سيف سبيعي‬⁩، شكراً لـ غولدن لاين وآي سي ميديا،‬⁩ شكراً للأساتذة علي وجيه ويامن الحجلي، وشكراً لجمهوري على الوفاء أولاً وعلى المحبة والدعم الغير مشروط”.

الجدير ذكره أن العمل الدرامي المشّوق حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً عبر العالم العربي، إلى جانب إشادة عدد كبير من أهل الدراما السورية به، أمثال غسان مسعود ومحمد عبدالعزيز وعدنان العودة وفادي قوشقجي وقاسم ملحو وزهير قنوع.

ومسلسل “على صفيح ساخن” بطولة باسم ياخور وسلوم حداد وأمل بوشوشة وميلاد يوسف وعبدالمنعم عمايري ونظلي الرواس وسمر سامي ويامن الحجلي ويزن خليل وتسنيم باشا ووائل زيدان وعلياء سعيد وسارة الطويل وسليم صبري وعبدالفتاح مزين وبلال مارتيني وشادي الصفدي وسواهم.