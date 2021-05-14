ألبوم عبادي الجوهر 2021 يُبصر النور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: طرح الفنان السعودي عبادي الجوهر ألبومه الجديد لعام 2021 بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

ألبوم عبادي الجوهر 2021 عاطفي بامتياز يضم 8 أغنيات، 7 منها من ألحان عبادي نفسه، وهناك أغنية واحدة من ألحان أحمد عبده ومن كلمات المنذر بعنوان “في أمان الله”.

وفي أوّل تعليق له بعد طرح الألبوم، قال عبادي: “جمهوري الحبيب كل عام وانتم بخير هذه عيديتي لكم .. البوم عبادي الجوهر 2021 ان شاءلله ينال إعجابكم . الشكر الجزيل لكل من عمل وساهم في هذا الالبوم”.

وأضاف: “انا من زمان.. أي من ايّام الكاسيت، في كل البوم كنت ولازلت ابحث عن الكلمة الجيدة واذا لقيت الموهبة الجيدة أتعاون معها، لذلك في ألبومي الجديد هناك شعراء أتعاون معهم لأول مرة، كذلك هناك شعراء سبق أن تعاونت معهم، مثل عوض الحارثي الذي أتعاون معه بأغنية “عجبك الحين”.