سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 14 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار الدولار في سوريا، اليوم الجمعة، 14 مايو 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأطلق البنك المركزي السوري الأسبوع الماضي، تحذيرا للمواطنين السوريين بضرورة أخذ الحيطة بسبب انتشار كمية من "النقد الأجنبي" المزور في البلاد.

وشدد البنك بشكل واضح على ضرورة أن يمتنع المواطنون عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم.

واستقر متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) في العاصمة دمشق، عند نحو 3140 ليرة للشراء، و 3220 ليرة للبيع، حسب موقع إعلام محلية.



ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50، و 100 ليرة سورية.

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء)، اليوم الجمعة، إلى نحو 3795 ليرة للشراء، و 3890 ليرة للبيع، مقابل نحو 3786 ليرة للشراء، و 3888 ليرة للبيع، أمس.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء إلى نحو 4410 ليرة للشراء، 4525 ليرة للبيع، مقابل نحو 4415 ليرة للشراء، و 4537 ليرة للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية إلى نحو837 ليرة للشراء، و859 ليرة للبيع، مقابل نحو 835 ليرة للشراء، و860 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية إلى نحو 855 ليرة للشراء، و877 ليرة للبيع، نحو852 ليرة للشراء، و877 ليرة للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية إلى نحو 10420 ليرة للشراء، و10705 ليرة للبيع، مقابل نحو 10427 ليرة للشراء، و10719 ليرة للبيع.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات، إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب أهلية.

ويحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان الذي تعصف به أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.