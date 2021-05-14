شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركته فى "أحسن أب".. على ربيع يستعد لبطولة فيلم جديد مع الطفل كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان على ربيع عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل "احسن اب" الذى عرض في دراما رمضان المنقضي، قال فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أكثر ما أسعده هو نجاح الطفل كريم بخطف الأنظار ونيل إعجاب الجمهور.



على ربيع والطفل كريم

وتابع أن هذا العمل لن يكون الأخير مع كريم، قائلاً : "تفاجئت من موهبة هذا الطفل، وبالتالي أحضر لفيلم في السينما يجمعنا معاً، خاصة أن كريم يمتلك موهبة مميزة ورد فعل تلقائى، وبالتالي سنعمل سوياً بفيلم نحضر له حالياً".

وعن تجربة مسلسلات الـ 15 حلقة قال على ربيع : "من أهم الأشياء التى حصلت خلال دراما رمضان هذا العام هى وجود مسلسلات مكونة من 15 حلقة فقط، وبالتالى باتت سمة تلك الأعمال هى سرعة الأحداث بصورة كبيرة، وهو الأمر الذى يميز الأعمال الكوميدية بصورة كبيرة، حيث لا يوجد مط فى حلقات، أو تطويل".

مسلسل "أحسن أب" الذى قام ببطولته على ربيع من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين وإخراج معتز التونى.