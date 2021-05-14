"ممكن" جديد بلقيس وسيف نبيل

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"الخليج 365": صدر الديو الغنائي المصور والذي جمع بين الفنانة اليمنية بلقيس فتحي والفنان العراقي سيف نبيل ويحمل عنوان "ممكن".



وقد تألّقا في مشاهده، حيث سادت أجواء من الرومانسية والحب بينهما، الأمر الذي زاد تفاعل الجمهور مع العمل بشكل كبير منذ اللحظات الأولى على إطلاقه وخاصة أنه جمع بين أداء كل من سيف وبلقيس المعروفين بإحساسهما العالي وحرفيتهما بالغناء.

وفي السياق، عبر نبيل عن سعادته الكبيرة بإطلاق العمل والأصداء الإيجابية حوله وخاصة أنه أتى في مناسبة عيد الفطر معتبرا أن هذا الديو الغنائي هو "هدية العيد" لمحبيه.

وعن تجربة الديو، أثنى سيف على جهود الفنانة بلقيس الذي وصفها بالراقية، مشيرا الى أن التعاون معها كان أكثر من رائع. وقد اعتبر هذا العمل من أجمل الأعمال المشتركة التي نفذها خلال مسيرته الفنية. كما وأعلن أنه في صدد التحضير لأعمال جديدة وضخمة ستبصر النور قريباً.

يشار الى أن ديو "ممكن" هو من ألحان سيف نبيل، كلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ.

