إدوارد نورتون أحدث المنضمين إلى الجزء الثانى من فيلم الإثارة Knives Out

القاهرة - سامية سيد - انضم الممثل إدوارد نورتون إلى الممثل العالمى دانييل كريج في الجزء القادم من فيلم "Knives Out" للمخرج Rian Johnson، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "thewrap"، وإلى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل دور نورتون، كما أنضم من قبل نجم " Guardians of the Galaxy " ديف باتيستا إلى فريق العمل .

يدورالجزء الجديد من Knives Out مع عودة كريج كمحقق محترف "بينوا بلان"، على أن يبدأ تصوير الجزء الجديد من الفيلم في اليونان خلال أشهر الصيف، والعمل سيكون من إنتاج شركة Lionsgate ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى" ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون