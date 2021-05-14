شكرا لقرائتكم خبر عن تونسيات الجنسية مصريات الهوى.. 4 نجمات لفتن الأنظار فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما كانت الدراما المصرية حاضنة للنجوم العرب، حيث تعد مصر بمثابة قبلة الفن لدى الأشقاء العرب، لذلك لم يكن من الغريب أن يشارك عدد كبير من النجمات التونسيات في الدراما الرمضانية هذا العام، حيث شاركن في عدد من الأدوار المميزة بروح مصرية وبأداء ممتع، ومن أبرزهن:

"هند صبري"

شاركت النجمة هند صبري في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجم أحمد عز، وجسدت خلال الأحداث دور "دينا أبو زيد" تلك المرأة القوية التي تتحمل أعباء الحياة، وتضحى بأي شيء مقابل تحقيق ذاتها، حتى أنها ضحت بحبها من سيف العربى (أحمد عز)، وتحمل هند صبرى الجنسية المصرية وهى جنسية زوجها وبناتها .

المسلسل بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى ، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

"عائشة بن أحمد"

تجسد النجمة التونسية عائشة بن أحمد خلال أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" شخصية أمينة، المصابة بالسرطان وترفض العلاج ويحبها بدر (سيد رجب) لكن قلبها يميل لحب حازم (محمد ممدوح)، ويقع هو الأخر في حبها بعد أن يطلق زوجته هنا (منى زكى) ويتزوج من أمينة، إلى أن يعكر صفو حياتهم علم حازم بمرض أمينة ، وتسعى للعلاج ولكن بعد فوات الأوان

المسلسل بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، إخراج تامر محسن.

"درة"

ظهرت الفنانة درة ضمن أحداث مسلسل "بين السما والأرض" الذى عرض في النص الأول من شهر رمضان، وجسدت دور "علا" المرأة المحجبة وزوجة حميد (هاني سلامة)، و بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

"يسرا المسعودي"

ظهرت الفنانة يسرا المسعودي ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، حيث جسدت دور (حليمة) زوجة الإرهابي رمزي عبد الستار (طارق لطفى)، وهى شخصية معقدة نفسيًا وتمر بالعديد من الصراعات علي مدار الحلقات، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع وإنتاج سينرجي.



