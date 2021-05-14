شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمى تقترب من 460 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أغنية "بالبنط العريض" غناء النجم الاماراتى حسين الجسمى من تحقيق 460 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمروتوزيع توما، وحازت الأغنية على إعجاب الملايين من جمهورالجسمى خاصة الفنانات، حيث ظهرعدد منهن من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية .

وأطل مؤخرا حسين الجسمى في شهر رمضان الماضى على جمهوره عبر 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة في كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان في مصر حاجة تانية" لصالح أحد شركات وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين في كلمات الأغنية على تويتر، ومن التعليقات:" حسين الجسمى و جماله في حب مصر، سر السعادة بيعرف طريقك، على حلاوة و جمال صوتك".

والأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقي "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم"هل هلالك.. أبوظبي دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي.

وفى سياق آخر اقتربت أغنية "ملفت الأنظار" للنجم حسين الجسمي من الوصول إلى 5 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب، وجميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المنصات الموسيقية، والأغنية من أشعار الشيخ نهيّان بن زايد آل نهيان، وألحان الجسمي نفسه، ومن توزيع زيد عادل ومكساج وماستر جاسم محمد.