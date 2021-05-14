بهذه الطريقة سخر إدوارد من وفاته في "نسل الأغراب" و"كوفيد 25"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

سخر الفنان إدوارد من مشهدي وفاته ضمن أحداث مسلسل "كوفيد 25"، و"نسل الأغراب"، الذي شارك بهما في السباق الرمضاني.

ونشر "إدوارد" صورة مجمعة من مشهدي وفاته بالمسلسلين، عبر "إنستجرام"، وعلق: "هو أنا أعمل شرير أو أعمل طيب أموت برده، العمدة حسيب والدكتور سيف، نسل الأغراب وكوفيد 25".

مسلسل "كوفيد 25"، بطولة الفنان يوسف الشريف، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

"نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، عماد زيادة، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، إدوارد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.