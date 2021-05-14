هند سعيد صالح: "من غير تريقة اكتشفت إن بابا دمه خفيف أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، متابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورة لوالدها من مسرحية "العيال كبرت".

وعلقت هند "بتفرج على العيال كبرت دلوقتي، من غير تريقة عليا، اكتشفت ان بابا كان دمه خفيف أوي"، وفي منشور آخر كتبت "عذرا ترندات مسلسلات رمضان ، العيد ده بتاعنا لا مؤاخذة".

"العيال كبرت" واحدة من أشهر المسرحيات التي يُعاد تقديمها بين حين وآخر، خاصة في المناسبات والأعياد المختلفة، شارك في بطولتها عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: أحمد زكي، يونس شلبي، كريمة مختار، حسن مصطفى، نادية شكري.