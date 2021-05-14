فيديو| قصة تقديم سمير غانم أفلام مقاولات بسبب مرض شقيقه بفشل كلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعاني الفنان سمير غانم من أزمة صحية عنيفة، جعلت محبيه يشعرون بالقلق عليه، ويدعون الله أن يشفيه ويعيده إليهم. سمير هو أحد أهم نجوم الفن والكوميديا في العالم العربي، نجح رغم أن في الفترة التي ظهر فيها، ضمت نجوما كبارا يتنافسون على رسم الضحكة والبسمة على الشفاه والوجوه، إلا أنه نجح في خلق مدرسته الخاصة في الكوميديا.

في حوار قديم مع الفنانة صفاء أبو السعود، لقناة art، انتقدته واحدة من جمهوره، بشأن تصريح سابق له، قال فيه إنه اضطر لتقديم 50 فيلم مقاولات لإنقاذ حياة شقيقه، وقالت الفتاة "لماذا لم يكتف بخمسة أو عشرة أفلام"، لافتة إلى أن الرقم به مبالغة، وإذا كان صحيحا فهذا يعني أنه خياره، ولماذا لم ينتج لنفسه، مؤكدة أنه صاحب موهبة كبيرة وخسارة ألا تكون له أفلاما مهمة في المكتبة السينمائية.

وقال سمير غانم "هي سارة كلامها صحيح بس يكفينا شر المرض، خمس أفلام ميكفوش في الفشل الكلوي، مش أقل من 100 فيلم، جايز انا قلتها كده من زمان، كما أن حكاية أفلام المقاولات انا لست معترف بأن هناك ما يسمى بأفلام المقاولات، الفيلم السينما بيعمله المنتج عشان يكسب في الاخر، ولا أتذكر أنني قلت كلمة خمسين فيلم، يعني ايه مقاولات يعني بنتج الفيلم عشان اكسب فيه يبقى بقيت مقاول، وثبت كلامي في الوقت اللي عايشين فيه، من خلال فيلمين صعيدي في الجامعة وإسماعيلية رايح جاي، أفلام بسيطة جدا بس كسرت الدنيا".

وتابع "فيه أفلام مهمة جدا وجابت زيت منجحتش، مع إنها عظيمة، مثلا في نفس وقت عرض فيلم (إسماعيلية رايح جاي)، كان فيه فيلم (المصير)، وباعتراف يوسف شاهين إسماعيلية جاب إيرادات أكتر من المصير أربع أو خمس مرات".

سمير غانم يعاني من مشاكل صحية منذ عدة أيام استدعت نقله للعناية المركزة، وطالب الفنان حسن الرداد زوج ابنته إيمي، والمذيع رامي رضوان زوج ابنته دنيا، وسائل الإعلام بعدم نشر أي أخبار عن حالته الصحية، سوى تلك التي يكتبونها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار شائعة دخوله في غيبوبة، وتوقف أجهزة جسمه عن العمل، وهو ما تم نفيه، مؤكدين أنه لم يمر من الحالة الحرجة بعد لكنه لم يدخل في غيبوبة.