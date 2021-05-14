شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة: سعيد بالعمل فى "أحمد نوتردام" وبحب رامز جلال .. والده كان صاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد حلاوة في فيلم "احمد نوتردام" بطولة الفنان رامز جلال، والذى تم طرحه في السينمات ضمن موسم العيد ، وقال حلاوة في تصريحات لـ الخليج 365: " مبسوط بالعمل مع رامز جلال الذى أحبه على المستوى الشخصى، كما أن والده كان صديق مقرب لى، وأجسد من خلال العمل مدير في القناة الذى يشترك فيها ويحدث عدد من المفارقات الكوميدية" .

فيلم "أحمد نوتردام" من بطولة، رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم .

وشارك الفنان أحمد حلاوة فى عدد من مسلسلات موسم دراما رمضان الماضى، منها "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن بطولة ياسر جلال ونور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

وشارك أيضًا في مسلسل "النمر" من بطولة محمد عادل إمام وهنا الزاهد وبيومى فؤاد ومحمود حجازى ونرمين الفقى، للمخرجة شيرين عادل، ومسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وهشام سليم وصلاح عبد الله، كما شارك فى مسلسل "الاختيار2" من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

كما شارك أيضا فى مسلسل الاختيار 2 بطولى كريم عب العزيز وأحمد مكى