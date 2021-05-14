شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين الحبيبة والحقودة .. تارا عماد تحدت نفسها فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجزت الفنانة تاراعماد مكانها فى دراما رمضان لهذا العام، وفاجأت جمهورها بتجسيد شخصيتين مميزتين ومتباينتين، الأولى نجاة - حبيبة البطل فى مسلسل موسى أمام النجم محمد رمضان، وهى شخصية رومانسية ونقية وليس لها فى الصراعات، وقدمتها بشكل جيد خصوصا بعد إجادتها للهجة الصعيدية المنضبطة.

أما الشخصية الثانية فهى ملك شقيقة البطلة سلمى - نيللى كريم، فى مسلسل ضد الكسر، وتظهر خلالها فتاة حاقدة وشريرة، وتحدت تارا نفسها باختيار شخصيات متنوعة تجسدها خلال أعمال فنية مختلفة، لتؤكد أن موهبتها راسخة، وبهذه الطريقة استحقت احترام الجمهور، وتزايد عدد متابعيها ومحبى فنها.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

أما مسلسل"ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.



تارة عماد



موسى



محمد رمضان وموسى