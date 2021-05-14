شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم دراما رمضان بريشة كاريكاتير الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عدد كبير من نجوم ونجمات دراما رمضان المنقضى أن يلفتوا الأنظار إليهم بأدوارهم التي تألقوا خلالها، خاصة أن الكثير من النجوم استطاعوا أن يظهروا براعتهم فى إتقان أدائهم التمثيلى، والتعبير عن الموقف بتعابير حقيقية، وحُفرت هذه اللقطات في قلوب المشاهدين الذين كانوا حرصين دائما على التعبير عن آرائهم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.





وينشر ”الخليج 365” كاريكاتيرات للفنان إيهاب النوبى، حيث قام برسم العديد من الشخصيات المؤثرة في مسلسلات رمضان، حيث أظهر شجاعة كريم عبد العزيز وأمير كرارة وأحمد مكى وأحمد حلمى من جزئى "الاختيار"، وأحمد عز وهشام سليم من "هجمة مرتدة"، وطارق لطفى من "القاهرة كابول" ومنى زكى ومحمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب من "لعبة نيوتن"، وبعض الشخصيات في مسلسل "كوفيد 25".