ماجد المهندس يتألق في ليلة طربية بأولى حفلات عيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: تحت شعار “معيّدين معاكم” وفي استمرارٍ لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، قدمت “الهيئة العامة للترفيه” في السعودية بالتعاون مع “روتانا للصوتيات والمرئيات” والمكتب الفني في مجموعة MBC برنامج حفلات عيد الفطر.

افتتح ماجد المهندس أولى حفلات العيد الذي بُثّ حصريًا عبر شاهد VIP، بأغنيتي “يا حبني لك” و “ودني لك” وأمضى الجهمور معه ليلة طربية بامتياز.

وبعد أن غنى “فهموه” لا مهرب من أن يقدم أغنية “اوقعلك عقد” التي يطلبها الجمهور منه خلال حفلاته المباشرة، وغنى أيضًا “كيفك ” التي غناها لأول مرة لايف على المسرح بعد صدورها منذ فترة.

وقال ماجد المهندس لـ “شاهد” خلال قيامه ببروفات للحفل “الفن يشكل كل حياتي وألقى نفسي بالمسرح، وألقى نفسي لما أغني ويكون معي الفرقة ويشاركوني الأحاسيس الحلوة والأغاني، و سعيد أن أقدم دائمًا أشياء حلوة، وسعيد دائمًا بتواجدي على mbc وعلى شاهد وفكرة حلوة هذه للتواصل مع جمهورنا وقربت تهون انشالله أنا دايمًا متفائل، ونرجع نلتقي بجمهورنا بكل مكان”.

حوالي الساعة والنصف مدة الحفل الذي أحياه ماجد المهندس لم يغني فيه جديده من ألبومه “واحش الدنيا”.

ووجه شكره في الختام لـ”روتانا” شركاء نجاحه حسبما قال ولـ mbc ولكل شخص اشتغل وتعب في الحفل.