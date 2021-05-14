يارا تفيض إحساسًا بجديدها.. “على المكشوف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: طرحت النجمة اللبنانية يارا أغنية جديدة بعنوان “على المكشوف” من ألبومها الخليجي لعام 2021.

الأغنية من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع، وقدّمتها يارا بصوتها الرقيق وأدائها الجميل وإحساسها الذي فاق الوصف.

كليب الأغنية حمل توقيع المخرج وليد ناصيف الذي قدّم يارا بقالب رومانسي جميل جدًا، اضافة الى ظهورها بأربع لوكات مختلفة وأنيقة بدت فيها بغاية الجمال والأنوثة.

وتطلق يارا أغنيات ألبومها الخليجي تباعًا وذلك بعدما حصدت الملايين من المشاهدات عقب طرحها أغنيتي “غير الناس” و”ما ودعوني” في الشهرين الماضيين.

الجدير ذكره، أن يارا كانت قد شاركت بالسباق الرمضاني 2021 من خلال تتر “آه عالمكتوب” للمسلسل المغربي “اولاد العم”، وتتر “كله بالحب” للمسلسل المصري “كله بالحب”.