شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. ذكرى وفاة الفنان أنور وجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى وفاة الفنان الراحل أنور وجدى الذى قدم عدد من الأعمال المهمة التى مازالت فى ذاكرة الجمهور، وتركت بصمة كبيرة جعلته من أفضل فنانين جيله .

بدأ أنور وجدى حياته الفنية على خشبة المسرح وعمل لفترة بفرقة رمسيس المسرحية، ثم اتجه للسينما، واشتهر فى تلك الفترة بدور الشاب الثرى المستهتر، وتعامل أنور وجدى مع مجموعة من أهم المخرجين فى تلك الفترة، منهم أحمد جلال وأحمد سالم وتوجو مزراحى وأحمد بدرخان.

وتميز أنور وجدى بملامحه الناعمة ووسامته فى تقديم أدوار "ابن الباشوات" الثرى المستهتر الذى يكون رمزاً للشر فى عدة أفلام، وأيضاً اشتهر بتعدد مواهبه كالتمثيل والإخراج والإنتاج وحتى كمؤلف.

أسس أنور وجدى شركة إنتاج وقدم من خلالها حوالى 20 فيلما من أشهرها (قلبى دليلى (1947)، عنبر (1948)، غزل البنات (1949) وأفلام أخرى، وقدم أيضا الطفلة المعجزة فيروز فى ثلاثة أفلام من إنتاجه (ياسمين(1950)، فيروز هانم (1951)، دهب (1953)، ويعد أنور وجدى الممثل الوحيد الذى مثل مع ثلاثة من أهم نجوم الغناء وهن أم كلثوم، وأسمهان، وليلى مراد.

وقد مثل بطولة فيلم أمير الانتقام عام (1950) عن رواية الكونت دى مونت كريستو، الذى أبدع فيه لتصير ملحمه سنيمائية فى ذلك الوقت، وتدور أحداث الفيلم حول "حسن الهلالي" البحار الفقير الذى يتعرض لمكيدة من جانب أصدقائه فى العمل ويدخل على إثرها السجن تاركا والده وحبيبته يوم زواجه، ويستطيع حسن الهلالى الهروب من السجن ويترك له أحد أصدقائه ميراث ضخم ليتحول بعدها إلى ثرى ويستخدم هذا الثراء فى الانتقام من الأشخاص الذين زجوا به فى السجن واحد وراء الأخر، وشارك معه التمثيل كل من مديحة يسرى "ياسمينا" وفريد شوقى "جعفر" وكمال الشناوى "شاهين" وسراج منير "بدران" وحسين رياض "الشيخ جلال" ومحمود المليجى "متولي" وسامية جمال "زمردة".

وقدم مع ليلى مراد سلسلة من الأفلام حققت نجاحاً كبيراً وقام ببطولتها واخراجها وانتاجها ووصلت إلى 6 أفلام كتب القصة والسيناريو والحوار لها، وهم ليلى بنت الأغنياء عام (1946)، وقلبى دليلى عام (1947)، وعنبر عام (1948) وغزل البنات عام (1949) أمام الفنان الكوميدى الراحل نجيب الريحاني، وحبيب الروح عام (1951)، وبنت الأكابر عام (1953).