عاصي الحلاني يزيح الستارة عن ألبوم “كل الفصول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: أطلق اليوم النجم اللبناني عاصي الحلاني ألبومه الجديد “كل الفصول”، بعد تشويق الجمهور على مدى الأيام الأخيرة وإطلاقه الأغنية الديو مع نجله الوليد الحلاني بعنوان “حبيبي”.

وقد رأى كثر بتوقيت إصدار فارس الغناء العربي ألبوم كامل في أصعب الظروف التي يمرّ فيها لبنان تحديداً، جرأة وتمسّكاً بالأمل أكده في كليب أغنية “حبيبي” الذي تم تصويره في دبي. ولا يزال عاصي متسلّحًا بالكلمة المحقّة وإصراره على مواساة جمهوره من خلال العمل الفني الجديد.

يتضمن ألبوم “كل الفصول” 11 أغنية منوعة بين اللون المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

الألبوم أصبح متوافراً عبر “تطبيق ديزر” وقناة شركة “روتانا” للمرئيات والصوتيات عبر “يوتيوب”، وفق ما أعلن عاصي الحلاني.

يذكر أنّ عاصي الحلاني ومنذ الحملات التشويقية التي سبقت إطلاق ألبومه، دخل الترند في العالم العربي ضمن هاشتاغ اسم الألبوم “كل الفصول”.