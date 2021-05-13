شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية " المتفائل" ثانى أيام عيد الفطر على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية المتفائل، للفنان سامح حسين و الفنانة سهر الصايغ، غدا الجمعة ثانى أيام عيد الفطر على خشبة المسرح القومي بالعتبة، و يفتح الستار في تمام السادسة إلتزاما بقرار رئاسة الوزارة بالغلق في التاسعة مساءً وكانت عروض مسرحية "المتفائل"، قد بدأت العام الماضى، وهى المسرحية الذى يشارك فيها بجانب سامح حسين وسهر الصايغ، كلاً من يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى.

وعرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، وهى مأخوذة عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

وكان الفنان ضياء شفيق حصل بداية العام الجارى 2021 على جائزة أفضل مصمم استعراضات بالمهرجان القومي للمسرح المصرى عن مسرحية "المتفائل" وذلك بعدما عرضت العام الماضى لمدة 150 ليلة عرض علي خشبة المسرح القومي.