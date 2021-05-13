وائل عبدالعزيز يهنئ شقيقته ياسمين بنجاح "اللي مالوش كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان وائل عبدالعزيز على تهنئة شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على نجاح مسلسلها الرمضاني "اللي مالوش كبير"، الذي قدمت خلاله شخصية "غزل".

ونشر وائل صورة تجمعه بياسمين، معلقًا "مبروك يا غزل النجاح". وعلقت الفنانة وفاء عامر "ربنا يخليكم لبعض حبيبي".

"اللي مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمود عمرو ياسين، فتوح أحمد، عايدة رياض، أحمد عبدالله محمود.