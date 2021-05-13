بلقيس وسيف نبيل في ديو الموسم.. “ممكن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أطلق النجمان بلقيس وسيف نبيل أغنيتهما الديو “ممكن” على طريقة الفيديو كليب، وحصد العمل بعد ساعات قليلة من إطلاقه صدى عربيًّا واسعًا.

أغنية “ممكن” من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. ترجم الأغنية المخرج دان حداد بعمل مصوّر خارج عن المألوف وصورة عالميّة فريدة من نوعها.

وأتت أغنية “ممكن” بقالب شرقيّ غنائيًّا في أداء رائع من بلقيس وسيف نبيل، وغربيّ توزيعًا في مبارزة جديدة لعمر صباغ مع أهم الإصدارات الغنائية العالمية، فشكّل العمل مفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.

تدور أحداث كليب “ممكن” حول قصّة حبّ في زمنيين مختلفين، إذ يعيش كل من سيف وبلقيس قصته على طريقته بانتظار لحظة اللقاء. ويبدأ الكليب بمحطة القطار، في أجواء حالمة، فيظهر سيف بين الموسيقيين بانتظار لحظة الإنطلاق في رحلة البحث عن الحب، وبلقيس ترافقه، دون أن تلتقي به. ونتابع في القصة شرارة الحب والشوق التي جسدها كل من النجمين على طريقته الخاصة.

حمل الكليب العديد من المؤثرات البصرية، والرسائل المشفرة، أبرزها رسمة دافينشي الشهيرة، التي كانت رسالة مباشرة لدعم المرأة والتركيز على المساواة بين الجنسين.