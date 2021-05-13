شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يطرح أغنية "نصاب" بتوقيع بهاء الدين محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان"نصاب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

كان ماجد المهندس، طرح أغنية مؤخرا باللهجة اللبنانية تحمل اسم "كيفك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.

جدير بالذكر أن انتهى ماجد المهندس من تسجيل أحدث أغانى ألبومه الجديد في 2021، وكانت آخر الأغانى التي تم تسجيلها "الفاتنة" من ألحان أحمد الهرمي ومن توزيع سيروس، والأغنية الأخرى "مسكين" من كلمات فيصل الشعلان وألحان محمد الطويحي وتوزيع سيروس، ومن المتوقع طرح الألبوم صيف هذا العام 2021.