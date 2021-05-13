انفراج أزمة البنزين في أمريكا و بايدن يستبعد اتهام روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استأنفت شبكة خطوط الأنابيب الأمريكية "كولونيال بايبلاين"، الخميس، تسليم الوقود، بعد توقف استمر 6 أيام.

ولا تزال محطات الوقود في مختلف مناطق الساحل الشرقي، تواجه نقصا بعد موجة الشراء المدفوعة بذعر المستهلكين.

ويقدر الخبراء أن أزمة الوقود في الساحل الشرقي الأمريكي، تحتاج لأكثر من أسبوعين حتى تنتهي تماما.

وحسب وكالة فرانس برس، أغلقت "كولونيال بايبلاين" شبكتها بعد هجوم إلكتروني على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها في وقت متأخر الجمعة.

وتشغل الشركة أكبر نظام لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة يرسل البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي المكتظ بالسكان عبر 8850 كيلومترا من القنوات التي تخدم 50 مليون مستهلك.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا نعتقد أن الحكومة الروسية ضالعة في الهجوم الإلكتروني على شركة "كولونيال بايبلاين" لخطوط أنابيب الطاقة

الطوابير مستمرة

وواصل سائقو السيارات من فلوريدا، إلى ماريلاند، الاصطفاف في محطات الوقود في محاولة لملء خزاناتهم، ما أدى إلى ارتفاع متوسط السعر الوطني فوق 3 دولارات للجالون لأول مرة منذ أواخر عام 2014 على الرغم من جهود الحكومة لتخفيف أزمة الإمدادات.

وقالت شركة "كولونيال بايبلاين" الخميس، إنها حققت "تقدما كبيرا" في استئناف عمليات التسليم بعد أن أعلنت الأربعاء أنها بدأت في إعادة تشغيل شبكتها.

وذكر البيان "بدأ تسليم المواد في غالبية الأسواق التي نخدمها.. وبحلول منتصف نهار اليوم، نتوقع أن كل سوق نخدمه ستتلقى إمدادا من نظامنا".

وقالت الشركة، إن بعض الخطوط، بما في ذلك تلك الموجودة في فيرجينيا، لن تشهد عودة الإمدادات إلا في وقت لاحق الخميس.

ونفد الوقود في أكثر من نصف محطات الوقود في فيرجينيا بعد تدفق العملاء لملئ خزاناتهم، بحسب بيانات نشرها موقع "غاز بادي" المتخصص.

وواجهت ولاية جورجيا مستوى مماثلا من النقص، لكن الوضع تحسن في العديد من الولايات الأخرى.

وقال باتريك دي هان المحلل النفطي في موقع "غاز بادي" على تويتر "الأمور تهدأ الآن مع بعض التحسن..سيستغرق هذا التحسن نحو أسبوعين، أو بضعة أسابيع حتى يعود مستوى النقص إلى الصفر".

ارتفاع الأسعار

وحذر دي هان، من أن الأسعار قد تبقى مرتفعة لبعض الوقت، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع في "يوم الذكرى" - البداية التقليدية لموسم السفر الصيفي الأمريكي.

وأكد أن "الوضع سيستغرق بالتأكيد بعض الوقت وسوف يتحسن ببطء بسبب ارتفاع عدد الانقطاعات وعدد المحطات التي هي بحاجة إلى إعادة التزود بالوقود".

وتخلت الحكومة الأمريكية، مؤقتا عن قواعد الهواء النظيف والشحن والنقل بالشاحنات من أجل تسهيل إيصال الوقود إلى المناطق المتضررة بسرعة.