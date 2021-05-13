شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح "يتقال" ضمن أغانى ألبومه الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مدحت صالح، عبر يوتيوب، أغنيته الجديدة "يتقال"، وهى الأغنية التى تحمل اسم ألبومه الجديد، والمقرر طرحه كاملا قريبا، من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجيه، جيتار أحمد حسين.

وتقول كلمات الأغنية: "يتقال.. زى ما يتقال، خدنا إيه من الناس.. دى غيرة وكلهم شايفين، اتنين فرحانين عايشين.. واحنا فينا حاجات كتيرة مش فى ناس تانين، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية هما ولا فارقين.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. انا قلبى اهوه مسلم يا روح الروح، مين اللى يشغلنى أو يبعدك عنى.. وعيونى تسبقنى مكان ما تروح. وانت جنبى يبان، قد ايه غالى عليا وقد ايه ملهوف، قلقان قولى ليه قلقان.. هات عنيك قدام عنيا وانت تنسى الخوف، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية وانت بكرة تشوف.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. أنا قلبى اهوه مسلم.. يا روح الروح".



مدحت صالح

وانتهى مدحت صالح، من تسجيل أغانى ألبومه الجديد بالكامل، الذى يتضمن أغانى "قربلى"، من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شف، "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شقيق، "أحلى الناس" من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، "بالمختصر المفيد"، من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق.