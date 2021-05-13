شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يحتفل بعيد الفطر مع جمهوره ويطرح أغنية "دقيقة واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامى جمال أغنية سينجل جديدة بعنوان "دقيقة واحدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومن المقرر

من ناحية أخرى حاز تتر "ممثلين" الذى قدمه الفنان رامى جمال في مسلسل "بين السما والأرض" على إعجاب الجمهور والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر إلهامى دهيمة وأحمد حسام، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.

ويطرح رامى جمال ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، والذى تعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه.