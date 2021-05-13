شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز يهنئها بنجاح مسلسل "اللى مالوش كبير": مبروك يا غزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان وائل عبد العزيز، شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، على نجاح مسلسلها "اللى مالوش كبير"، التى قدمت خلاله شخصية "غزل" مع زوجها الفنان أحمد العوضى، وعرض خلال موسم دراما رمضان المنتهى.



وائل مع شقيقته ياسمين

ونشر وائل، صورة مع شقيقته ياسمين، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "مبروك يا غزل النجاح".





وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل " اللى مالوش كبير"، بقتل الخديوى "أحمد العوضى" على يد رفعت الذهبى "خالد سرحان"، وتأتى غزل " ياسمين عبد العزيز" للمزرعة ويبلغها أنه قتل مينا " محمود حافظ" صديق عمره لتصرخ وتظل تضربه وتأتى الشرطة للقبض عليه ولكن يرفض ويطلق عليهم النار رافضا تسليم نفسه، وتطلب منه غزل تسليم نفسه ولم يستمع لكلامها ويظل يطلق النار على الشرطة حتى تقتله، وبعد مرور 3 أشهر تستلم غزل ثروة عابد تيمور التى تركها لها قبل انتحاره وتعود مرة أخرى إلى أهلها وتعيش حياة جديدة معهم.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.