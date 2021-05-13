شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يشكر مؤلف مسلسل "الاختيار 2"ويتحدث عن مشهده: "تأثرت بيه وده طمني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم أحمد حلمي الشكر إلى مؤلف مسلسل الاختيار 2 هانى سرحان، والذي ظهر في مشهد مؤثر تفاعل معه الجمهور على السوشيال ميديا، جسد من خلاله رجل بسيط فقد ابنته في عملية إرهابية.

وكتب أحمد حلمي عبر حسابه بموقع تويتر:" لما قريت المشهد اللي كاتبه هاني سرحان مؤلف مسلسل الاختيار ٢ اتأثرت بيه .. وده طمني إن الناس كمان هتحس المشهد زي ما أنا حسيته .. شكرا ياهاني".



أحمد حلمى عبر تويتر

ورد المؤلف هانى سرحان، قائلاً: " شكرا ليك أنت يا أستاذ والله على إحساسك فى المشهد اللى وصل لكل الناس وخلى المشهد مؤثر كده وبجد اتشرفت بالشغل معاك حتى لو مشهد واحد".

وشارك النجم أحمد حلمي صورة حقيقية للشخصية التي جسدها على حسابه الشخصي بموقع "إنستاجرام"، وهي لرجل فقد ابنته أثناء إحد العمليات الإرهابية التي تنفيذها بعبوة ناسفة، معلقًا: "دي الصورة الحقيقية للأستاذ محمد وهو شايل بنته على إيده قبل ما يحصل الانفجار وتروح غدر.. حق بنتك رجعلك يا أستاذ محمد وربنا يصبرك".

ويشار إلى أن النجم أحمد حلمى ظهر في مشهد واحد خلال الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، فى دور رجل بسيط يدعى الأستاذ محمد، ويبدو عليه الحزن الشديد ويقابل زكريا، الذى يخبره بأنه أتى بحق ابنته من الذين وضعوا العبوات المتفجرة فى الطريق، ويدور بينهما حديث عن البنات ووجودهن فى البيت وتربيتهن، ويتعاطف معه زكريا ويعده بأن من فعل ذلك سيدفع الثمن غاليا جداً، ويعطى له الأستاذ محمد صورة ابنته الطفلة التى قتلت.