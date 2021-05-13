كيف استقبل الجمهور محمد رمضان عقب خروجه من المسجد بعد صلاة العيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع الفنان محمد رمضان عقب صلاة عيد الفطر.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو وصور وثقت لحظة احتفاء الجمهور به، صباح اليوم الخميس، وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: "بعد صلاة عيد الفطر، اللهم تقبل من الجميع ويعود عليكم وعلينا الأيام بالخير والرزق والبركة".

من ناحية أخرى، طرح "رمضان" أحدث أغانيه "فرساتشي بيبي"، أمس الأربعاء، عبر قناته على موقع يوتيوب.

وأعلن رمضان عن منح عائد أرباح الكليب إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تضامنا مع ضحايا العدوان الإسرائيلي في حي الشيخ جراح.

وعُرض لمحمد رمضان في شهر رمضان مسلسل "موسى"، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وشاركه البطولة سمية الخشاب، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وهبة مجدي، وعبير صبري، وعارفة عبدالرسول، ومفيد عاشور، وفريدة سيف النصر، ومنذر رياحنة.