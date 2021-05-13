شاهد.. كيف يحتفل نجوم الفن بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل عدد من نجوم الفن بقدوم عيد الفطر المبارك على طريقتهم الخاصة، ونشر البعض لحظات من الاحتفاليتين الفطر المبارك.

وعبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، نشرت الفنانة مي سليم صورة لها بصحبة ابنتها "لي لي" على شاطئ البحر، وعلقت: "لي لي العيد فرحة".

بينما نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة لقبر والده الفنان الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا".

كما احتفل الفنان أمير كرارة بقدوم العيد، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وهو يقوم بتفجير "بمب العيد"

وظهرت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، واحتفلت بقدوم العيد بصحبة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وهن يرتدين بيجامات متشابهة داخل المنزل