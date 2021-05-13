هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يقدمان نهايات متنوعة لمسلسل من الشك لبلطيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

شهدت الحلقات الأخيرة من المسلسل "رحلتي من الشك لبلطيم"، الذي عرضه راديو إينرجي 92.1، العديد من المفاجآت.

فلأول مرة يشهد مسلسل إذاعي تقديم نهايات مختلفة في كل حلقة من الحلقات الأخيرة، من خلال مناقشة نفس الموضوع ومحاولات لمساعدة أبطال العمل في

الوصول إلى بلطيم، ولكن في كل حلقة هناك مجموعة من الأفكار المختلفة.

ويأتي ذلك بإشراف من فريق كتابة المسلسل الذي يتكون من شباب إنرجي، إذ شارك عدد من مذيعي الراديو في الحلقات منهم صبري زكي، باسم كميل وغيرهم.

المسلسل يرصد حياة زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية، في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.

وتذاع حلقات "رحلتى من الشك لبلطيم"، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالي.