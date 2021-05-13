شكرا لقرائتكم خبر عن هنا وغزل وجليلة .. ثلاثة شخصيات أشعلت الصراع فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موسم دراما رمضان المنقضى إثارة وتشويق كبير في الأحداث على مدار ثلاثون حلقة طوال أيام الشهر الكريم، وكان العامل المشترك بين ثلاثة أعمال درامية مهمة عُرضت خلال الموسم الدرامى، هو الصراع الدائر حول نجمات تلك الأعمال مع الفارق في كيفية وشكل هذا الصراع بكل عمل، مثلما ظهر على مدار عرض المسلسلات التي نتحدث عنها خلال السطور التالية ومع شخصيات ممثلة في "هنا وجليلة وغزل".

هنا ومسلسل "لعبة نيوتن"

على مدار حلقات مسلسل "لعبة نيوتن" جذبت شخصية "هنا" أنظار متابعى العمل بشدة، والتي تلعب دورها النجمة منى زكى، وذلك بعدما قابلت شخصيتها منعطفات كثيرة حتى صارت ما بين صراع كبير من جانب "مؤنس" الذى يلعب شخصيته محمد فراج منذ أن تعرف عليها بأمريكا وأحبها، حتى جاء لمصر وحاول بكل قوة تطليقها من زوجها "حازم"، حيث بات الصراع الدائر بينهما من أهم سمات العمل، ومحل ترقب من جانب المتابعين خاصة مع الحنين الذى ظهر على شخصية "هنا" إلى "حازم" بعدما رفض تطليقها.

غزل في اللى ما لوش كبير الصراع الآخر هذه المرة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تألقت بشخصية "غزل" بمسلسل "اللى ما لوش كبير"، حيث بدأت العمل مع زوجها الفنان خالد الصاوى الذى يلعب دورعابد تيمور، المليونير الذى جعل عائلتها طبقة غنية بفضل أمواله إلا أنه وفى المقابل يعاملها بقسوة مع ضربها وتعنيفها. حتى تقابل "سيف الخديوى" الفنان أحمد العوضى، لتتطور علاقتهما على مدار الحلقات من هروب بجانبه خوفا من بطش عابد إلى قصة حب، تمر بتحديات عديدة منها دخولها السجن حتى الحصول على الطلاق بواسطة الخديوى.

جليلة بـ "نسل الأغراب"

ما إن بدأ مسلسل "نسل الأغراب" حتى كشف عن صراع كبير على "جليلة" اسم الشخصية التي تلعبها النجمة مى عمر، وهو الصراع الذى ظهر خلال الحلقات ما بين كلا من عساف الغريب وغفران الغريب الذي يلعب أدوارهما النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، حيث كشف العمل عن تعرض "جليلة" لمطبات كبيرة في حياتها وذلك بعدما تطلقت من "عساف" بعد دخوله السجن لتتزوج "غفران" وتعيش معه طيلة 20 عاما، ربى فيها ولدها من "عساف" بجانب ولده منها ليعيشوا كأنهما أبنائه الاثنين.

إلا أن الحلقات وصلت إلى ذروتها بعدما شهدت على إشعال شخصية "جليلة" الأحداث مرة أخرى، عقب طلب "عساف" من "غفران" اختيارها ما بين أن تكمل حياتها معه أم تظل مع "غفران".