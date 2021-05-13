شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن راؤول يكشف عن كواليس مشاركته فى أغنية "إحنا مش بتوع حداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته وفخره بالمشاركة فى أغنيتين ضمن مسلسل "الاختيار2" الذى حقق نجاحا كبيرا، وهما أوبريت "احنا مش بتوع حداد" والتى تم طرحها بعد نهاية أحداث الحلقة الأخيرة والتى شارك فيها معظم نجوم الجزأين، وأغنية "وقت الحساب" .

وعن كواليس تحضيراته لأوبريت "احنا مش بتوع حداد" قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" بدأت فى تنفيذها قبل انتهاء شهررمضان ب 4 أيام، والحمد لله جاءتنى ردود أفعال قوية عليها من داخل الوسط الفنى وخارجه .

وأضاف تحضيرات الأوبريت كانت مجهدة وصعبة للغاية خاصة أننا قمنا بإضافة بعض الجمل بعد تسجيلها لكى تخرج بالشكل الذى شاهدها الجمهور .

وحققت أغنية "إحنا مش بتوع حداد" نجاحا كبيرا بعد عرضها عقب نهاية مسلسل "الاختيار 2"، واقتربت الأغنية من الـ 4 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي من كلمات أحمد راؤول، وألحان أحمد جمال، وتوزيع يحيى يوسف، وإخراج أحمد المرسى.

وشارك بالظهور في الأغنية عدد من نجوم الفن في مقدمتهم كريم عبد العزيز، أمير كرارة، إياد نصار، انجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد فهمي، أحمد فؤاد سليم، نضال الشافعي وأحمد وفيق.

كما شارك في الأغنية أهالى الشهداء وأبطال الجيش والشرطة وبعض من الشيوخ والقساوسة، وبدأت بكلمة سابقة للرئيس السيسي يطالب المصريين بأن يكونوا على قلب رجل واحد.

وتقول كلمات الأغنية: "وقف هنا وافتح جميع كتب التاريخ وأكتب وقول.. أبطال بتعشق أرضها وتضحي عادي بعمرها وسط الذهول.. صمت المكان فجر وأدان وصلوا حي على الحياة.. نده الوطن لبوا نداه.. ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته أكيد ينول.. وإحنا مش بتوع حداد أحنا نار تحت الرماد.. إحنا صخر ميتكسرش و كل ضربة يزيد ثبات.. منسي حي ميتنسيش بعد أرضي خلاص مفيش".